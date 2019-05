Wie geht es weiter mit der SPD? Diese Frage erhält nach dem katastrophalen Abschneiden der Partei bei der Europawahl neue Brisanz. Manche Abgeordnete plädieren dafür, erst mal das Ergebnis zu analysieren. Andere, wie der Abgeordnete Florian Post sagen, alles müsse jetzt auf den Prüfstand, auch die Parteivorsitzende Andrea Nahles. O-TON FLORIAN POST, BUNDESTAGSABGEORDNETER SPD: "Ich habe kein Verständnis dafür, nur weil es der Kindheitstraum von jemanden ist, Spitzenfunktionen in der SPD zu haben oder innezuhaben, die sie auch erreicht hat, habe ich kein Verständnis dafür, dass man dann die Partei weiter spaltet und weiter in Geiselhaft nimmt." Nahles hatte am Dienstag überraschend angekündigt, bereits in der kommenden Woche über den Fraktionsvorsitz abstimmen zu lassen. Sie sagte, wer einen anderen Weg als sie gehen wolle, solle dann gegen sie kandidieren. Bislang kam der Aufforderung niemand nach. Auch Martin Schulz erteilte Gerüchten eine Absage, er werde seinen Hut in den Ring werfen. Einer aktuellen Umfrage zufolge wünschen sich zwei Drittel der Befragten, dass Andrea Nahles vom Parteivorsitz zurücktritt. 57 Prozent der Befragten sind außerdem der Ansicht, ein Ausstieg aus der Großen Koalition würde der Partei nutzen.