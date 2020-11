Das krisengebeutelte Peru hat nach dem Rücktritt von Interims-Präsident Manuel Merino am Montag den Zentristen Francisco Sagasti zum Staatsoberhaupt gewählt. Der 76-jährigen Wirtschaftsingenieur und ehemalige Weltbank-Mitarbeiter konnte mit 97 zu 26 Stimmen die Mehrheit des Kongresses auf sich vereinen. Er ist der dritte Präsident innerhalb einer Woche, nachdem Merino am Sonntag zurückgetreten war. Merino hielt sich nach dem Sturz seines beim Volk populären Vorgängers Martin Vizcarra nur fünf Tage im Amt. Gegen Vizcarra gab es Korruptionsvorwürfe. Daher wurde er durch den von der Opposition dominierten Kongress abgesetzt. Vizcarras Unterstützer halten die Anschuldigungen hingegen für vorgeschoben. Nach dem Sturz von Vizcarra hatte es wiederholt Straßenproteste in der Hauptstadt Lima gegeben, die am Wochenende in Gewalt mündeten. Nach Angaben des peruanischen Bürgerbeauftragten wurden dabei zwei junge Männer getötet.

Mehr