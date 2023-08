Das Tier war am Donnerstagmorgen verendet an einem Strand in der Provinz Lima gefunden worden. Zunächst war unklar, um welche Walart es sich genau handelt. Auch die Todesursache musste noch ermittelt werden. Der Meeressäuger wies allerdings Verletzungen auf. Immer wieder verenden Wale nach Kollisionen mit Schiffen oder Schiffsschrauben.