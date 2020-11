Polizisten und Demonstranten treffen aufeinander. In der peruanischen Hauptstadt Lima und anderswo sind Menschen gegen die neue Regierung des Landes auf die Straße gegangen. "Ganz Peru ist verärgert wegen dem, was in unserem Land geschieht." Und das war geschehen: Das peruanische Parlament hatte Präsident Martin Vizcarra wegen Korruptionsvorwürfen des Amtes enthoben. Dem Staatschef wurde vorgeworfen, während seiner Zeit als Gouverneur einer südlichen Region Bestechungsgelder für die Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen angenommen zu haben. Vizcarra hatte die Korruptionsvorwürfe als "grundlos" und "falsch" zurückgewiesen. Parlamentspräsident Manuel Merino, Mitglied der Minderheitspartei Popular Action, hat als Interimspräsident die Amtsgeschäfte übernommen. "Wir haben es mit politischen Ereignissen zu tun, die spalten und zu Demonstrationen führen. Doch die Regierung respektiert andere Meinungen", so Merino. "Dennoch rufen wir zu Ruhe auf und appellieren an das Verantwortungsbewusstsein aller." Merinos Kabinett besteht überwiegend aus Experten und wurde am Donnerstag vereidigt. Ende Juli 2021 stehen Wahlen in Peru an. Das Land ist mit der Coronapandemie noch tiefer in eine wirtschaftliche Krise gerutscht.

