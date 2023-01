STORY: Nun haben die Proteste gegen die Übergangsregierung in Peru auch die Hauptstadt Lima erfasst. Am Donnerstag gingen Tausende Personen auf die Straße, um auch dort gegen die Absetzung von Präsident Pedro Castillo zu demonstrieren. Während die Proteste in Lima weitgehend friedlich verliefen, ist die Bilanz der seit Wochen anhaltenden Demonstrationen dramatisch. Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und aufgebrachten Bürgern sind bereits Dutzende Personen ums Leben gekommen. Peru wird seit der Amtsenthebung und Verhaftung des linksgerichteten Präsidenten Castillo Anfang Dezember von landesweiten Unruhen erschüttert. Die Demonstranten protestieren gegen die Entmachtung Castillos und fordern den Rücktritt seiner Nachfolgerin Dina Boluarte, die zuvor Vize-Präsidentin war. Ferner verlangen sie, dass das Parlament aufgelöst wird und Neuwahlen stattfinden.

