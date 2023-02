STORY: Kokain und Marihuana und anderes säckeweise. Die peruanischen Behörden haben am Dienstag mehr als 14 Tonnen illegaler Drogen vernichtet. Es war die erste große Verbrennung dieser Art im Jahr 2023. Die verschiedenen Betäubungsmittel waren bei Einsätzen der Polizei in den vergangenen vier Monaten beschlagnahmt worden. Die Drogen wurden in der Hauptstadt Lima vernichtet, in Anwesenheit von Präsidentin Dina Boluarte. Sie nutzte die Gelegenheit für eine Kampfansage: "Wir werden den nationalen Rat für Bürgersicherheit einberufen und dazu beitragen, dass dringende, konkrete und drastische Maßnahmen gegen die allgemeine und organisierte Kriminalität im gesamten Staatsgebiet ergriffen werden." Im Dezember vergangenen Jahres war Boluarte dem abgesetzten Präsidenten Castillo nachgefolgt. Daraufhin kam es zu anhaltenden Protesten gegen dessen Verhaftung und gegen das Vorgehen der neuen Präsidentin. Es kam zu einer Regierungskrise. Castillos Anhänger fordern Neuwahlen, die Freilassung des Politikers, den Rücktritt Boluartes sowie die Auflösung des Parlaments und Verfassungsänderungen.

