STORY: Peruanischen Sicherheitskräften ist ein Schlag gegen Drogenschmuggler gelungen. Am Dienstag gaben die Behörden bekannt, dass durch Operationen im ganzen Land mehr als fünf Tonnen Drogen beschlagnahmt werden konnten. Deny Rodriguez, Chef der Anti-Drogen-Abteilung in der Region Junín in den zentralperuanischen Anden: „Vom 25. März bis zum heutigen Tag haben wir 5,4 Tonnen Drogen in verschiedenen Teilen unseres Landes beschlagnahmt: in Vraem, Puno und sogar in Loreto. Diese Drogen werden an ihren Produktionsstätten mit einem Wert von ungefähr 3,4 Millionen US-Dollar geschätzt. Abhängig von ihrem endgültigen Bestimmungsort, wie zum Beispiel Europa, können sie einen Wert von ungefähr 140 Millionen US-Dollar haben.“ Auch Waffen und Chemikalien, die zur Herstellung bestimmter Drogen verwendet wurden, konnten beschlagnahmt werden. Nach Angaben der Behörden hat die peruanische Polizei im Jahr 2022 rund 4.400 Operationen durchgeführt, bei denen etwa 1000 Personen festgenommen wurden.

Mehr