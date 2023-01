STORY: Der frühere Nato-General Petr Pavel wird neuer Präsident von Tschechien. Nach der Schließung der Wahllokale und nach Auszählung von 90 Prozent der Wahlreise lag er am Samstag mit rund 57 Prozent der Stimmen vorn, vor dem früheren Ministerpräsidenten Andrej Babis. Die beiden Kontrahenten waren aus der ersten Runde der Wahl als Favoriten hervorgegangen. Keiner von beiden aber hatte die erforderliche Hürde von 50 Prozent knacken, sie stellten sich der Stichwahl. Umfragen hatten Pavel bereits nach der ersten Runde vorn gesehen. Nach Bekanntwerden seines Sieges dankte Pavel in Prag am Samstag seinen Unterstützern. Das beherrschende Wahlkampfthema war der Krieg in der Ukraine. Der unabhängige Pavel wird von der Mitte-Rechts-Regierung unterstützt. Er gilt als prowestlich und befürwortet weitere Hilfen für die Ukraine. Pavel folgt in seinem Amt auf Miloš Zeman.

Mehr