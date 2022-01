In Borcea, einem Dorf in Rumänien, ist die Segnung der Pferde eine Tradition zum Dreikönigsfest. Sie soll Glück und Schutz für das kommende Jahr bringen und wird seit Jahrhunderten praktiziert. Zu diesem wichitigen Anlass schmückten die Bewohner des Dorfes ihre Tiere mit all ihrem Fleiß. "Zuerst nehmen die Pferde an einer Parade teil und dann treten sie gegeneinander in Schönheitswettbewerben in mehreren Rassenkategorien an. Wir zeigen damit, wie sehr wir uns um unsere Tiere kümmern, sie gut gefüttert und schön sind." "Wir haben die PFerde und wir respektieren die Tradition am Tag der Heiligen Drei Könige. Wir sind dankbar für alle Tiere." Nach der Zeremonie versammeln sich die Einheimischen traditionell mit ihren Pferden am Donauufer. Ein Priester wirft dann immer ein Kreuz in den Fluss. Junge Männer springen hinein, um es zu bergen. Und der, der das Kreuz als Erster aus dem Wasser zieht, soll für das kommende Jahr Gesundheit bringen.

