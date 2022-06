STORY: Das seit Monatsanfang gültige 9-Euro-Ticket nutzen viele Fahrgäste als willkommene Gelegenheit, um über die Pfingsttage in den Kurzurlaub zu fahren. Die Züge werden gut genutzt, die Reiseziel vielseitig und die meisten Personen zeigen sich zufrieden: O-TON BAHNREISENDE SIMONA BERGER "Bis jetzt kann ich nichts Negatives sagen. Also ich nutze es ja auch jetzt zum Ersten Mal und bis jetzt waren die Bahnen relativ noch normal. Ich meine, es gibt die Stoßzeiten, die es früher aber auch gegeben hat und dementsprechend wird die Bahn dann auch zu gewissen Stoßzeiten ja voller sein." O-TON BAHNREISENDE AUF DEM WEG NACH DÜSSELDORF, JESSICA HERZOG "Ich finde das eigentlich eine gute Idee, weil dann hat die Jugend bisschen die Chance, wieder das aufzuholen, was man durch Corona verloren hat. Aber es ist auch ein bisschen nervig, dass so viele Züge ausfallen zurzeit wegen Personalmangel. Das ist eher schlecht zu der Zeit dann wegen dem 9-Euro Ticket." O-TON BAHNREISENDER AUF DEM WEG NACH DÜSSELDORF, SASCHA BÖHNKE "Eigentlich habe ich schon gute Sitzplätze gehabt. Jetzt in einem Zug war es ein bisschen knapp, aber so an sich ist schon auch gut mit den Sitzplätzen eigentlich noch. Also es geht noch." BAHNREISENDE DARLENE (NACHNAME NICHT GENANNT) "Ja, es ist super. Also normal bezahlen wir mindestens doppelt so viel für das Ticket. Wir sind jedes Jahr in Frankfurt normal, vor Corona und der Zug ist immer voll, Richtung Flughafen sowieso, also von daher hat für uns kein Unterschied gemacht. Also alles beim Alten nur günstiger." Das Ticket gilt seit Mittwoch für je einen Monat im gesamten Nahverkehr - also in allen öffentlichen Verkehrsmitteln abgesehen von Fernzügen der Deutschen Bahn oder anderen Anbietern - und wird von Juni bis August angeboten. Zusammen mit dem Tankrabatt soll das 9-Euro-Ticket angesichts weiter steigender Lebenshaltungs- und Energiekosten für finanzielle Entlastung bei den Verbrauchern sorgen. Nach Angaben der Bahn hat das Unternehmen bis Mittwoch bereits 2,7 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft.

Mehr