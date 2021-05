Willkommen in der Idylle. Im oberbayerischen Urlaubsort Reit im Winkl ist man froh darüber, dass die Saison zu Pfingsten beginnen kann. Die anhaltend niedrige 7-Tage-Inzidenz macht das möglich. Dazu der Tourismus-Chef Florian Weindl am Freitag. "Erst einmal sind wir erleichtert, dass wir Aufsperren dürfen und unsere Gäste wieder herzlich willkommen heißen dürfen. Und von daher ist natürlich Aufregung. Es ist ein Kribbeln in der Bevölkerung, in den Vermietern. Man liest die Texte durch, man schaut, was man darf, was man nicht darf. Aber so wie es jetzt ausschaut, ist es ein entspannter Urlaub in der Natur und einfach die Natur genießen. Einmal weg von diesen Corona-Bedingungen." Auch Susanne und Dirk Hirschfeld äußern sich durchaus erleichtert darüber, dass ein spontaner Kurzurlaub wieder möglich ist. Sie sind von München aus angereist. O-TON URLAUBERIN SUSANNE SCHMIDT "Absolut Urlaub. Für uns sind zwei, drei Tage schon Urlaub, jetzt haben wir vier Nächte gebucht. Eigentlich relativ spontan, das Haus hier gefunden, und sind auf den ersten Blick total begeistert. Die Fahrt war total angenehm, wir sind richtig der Sonne entgegengefahren. Und wenn man die Berge sieht, ab München, ist für uns Urlaub." O-TON URLAUBER DIRK HIRSCHFELD "Alle sind irgendwie gespannt, und warten darauf, dass es endlich mal wieder losgehen kann und dass man sich endlich wieder ein Stück freier bewegen kann, ja und so ein Kurzurlaub ist einfach das Ideale, um das hier so ein Stück weit genießen zu können." Für die Anreise, den Aufenthalt und die Außengastronomie muss ein negativer Corona-Test vorliegen, der höchsten 24-Stunden alt sein darf und alle 48-Stunden erneuert werden muss. Für vollständig geimpfte Personen entfällt diese Verpflichtung. Hotelier Stefan Auer zeigt in seiner Vorhersage für den mittelfristigen Zeitraum vorsichtigen Optimismus: O-TON HOTELIER STEFAN AUER "Ich nehme an, dass die Gäste jetzt am Anfang vielleicht noch etwas zurückhaltender sind und sich um sehen zu wollen, wie das denn alles so funktioniert. Wir sind zwar übers Wochenende ausgebucht, über das verlängerte Wochenende danach klafft so eine kleine Lücke, mal wird gebucht, mal wird storniert." Die Tendenz sieht auf jeden Fall gut aus. Denn laut Robert-Koch-Institut sank die deutschlandweite Corona-Inzidenz am Freitag auf 67,3 - In fünf Bundesländern lag der Wert sogar unter 50. Das macht natürlich großen Mut auf eine Rückkehr zur Normalität. Aber Fachleute weisen auch darauf hin, dass möglichst alle Personen sich weiterhin an Abstands- und Hygieneregeln halten sollten.

