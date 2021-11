Einsatz des Ambulanten Pflegedienstes Frankfurt Hoechst am Dienstag. Neben der kompletten Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung kümmern sich die Mitarbeiter des Dienstes auch um Tagesausflüge und gemeinsame Aktivitäten, zum Beispiel Gymnastik-Stunden. Die Pflege alter Menschen war schon immer ein Job voller Herausforderungen. In Coronazeiten seien noch einmal viele dazugekommen, sagt der Geschäftsführer des "Ambulanten Pflegedienstes Frankfurt Hoechst" Rahul Kumar: "Wir standen natürlich vor großen Herausforderungen in der Coronaphase, weil wir enorme Probleme hatten mit Personaleinplanung, weil natürlich der Zeitaufwand sich entsprechend erhöht hat. Und es war eine ungewohnte Situation, in der es auch viel um Angst ging. Und das hat natürlich für Schwierigkeiten gesorgt." Darüber, dass die besonders verletzlichen Menschen besser vor Corona geschützt werden müssen, herrscht weitgehend Einigkeit. Nur über das wie wird heftig diskutiert. Kumar ist dafür, dass sich alle Pflegerinnen und Pfleger impfen lassen: "Generell ist es so, dass Pflegekräfte sich gerne impfen lassen, weil es geht auch darum, um andere zu schützen. Und wenn jemand geimpft ist und zu einem Patienten eine Versorgung durchführt, hat er ein angenehmes Gefühl. Und wir möchten das Gefühl der Sicherheit geben. Deswegen bin ich für die Impfungen der Pflegekräfte." Einige befürchten, dass eine Impfpflicht zu noch mehr Personalmangel in der Pflege führen würde. Kumar sagt, das Berufsfeld müsse allgemein aufgewertet werden. "Der Job muss attraktiver sein und auch eine Zukunft bieten. Und aktuell ist es sehr schwierig, Personal zu finden, Personal zu gewinnen, dass wir denen auch eine Zukunft bieten, wo man sagt: Ja, ich möchte gerne als Pfleger oder Pflegerin arbeiten und sehe hier auch meine Zukunft in diesem Beruf." Trotz der angespannten Lage hoffen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim "Ambulanten Pflegedienst Frankfurt Hoechst" auf ein schönes Weihnachtsfest. Die Planungen für eine Feier im kleinen Rahmen laufen.

Mehr