Pünktlich vor der parlamentarischen Sommerpause hat die Bundesregierung am Mittwoch die Pflegereform auf den Weg gebracht, die zu einer besseren Bezahlung von Pflegekräften führen soll. Zu diesem Anlass besuchten Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz eine Pflegeeinrichtung in Berlin. Dass Pflegekräfte teils mit stark defizitären Arbeitsbedingungen zu kämpfen haben, ist nicht erst durch die Coronapandemie bekannt geworden. Jedoch ist es wohl der Pandemie zu verdanken, dass das unersetzliche Aufgabenfeld von Gesundheitspersonal mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Tanja Schrupka, Pflegefachkraft im Lazarushaus, brachte auf den Punkt, worum es in ihrem Beruf geht: "Ja, wir sind keine Ärzte, das ist uns klar. Aber wenn wir die rechte Hand des Arztes nicht wären, würde so einiges nicht möglich sein. Wir sind die, die dran sind. Die, die beobachten. Die, die die erste Diagnostik machen. Wir sind nicht nur die, die halt die Hintern reinigen, wie sie immer so schön sagen, sondern wir sind so viel mehr. Wir sind medizinisches Fachpersonal, was das Recht hat, gut bezahlt zu werden." Ab September 2022 müssen alle Pflegeeinrichtungen Löhne nach Tarifverträgen oder nach kirchlichem Arbeitsrecht zahlen. Laut dem von SPD-Minister Hubertus Heil geführten Arbeitsministeriums wird etwa die Hälfte der rund 1,2 Millionen Pflegekräfte aktuell nicht nach Tarif bezahlt, womit die betroffenen Pflegerinnen und Pfleger etwa zwei Euro pro Stunde weniger verdienen. Noch vor der Kabinettssitzung am Mittwoch, hatte die Gewerkschaft Verdi den Gesetzentwurf als "Kompromiss mit vielen offenen Fragen" und "zweitbeste Lösung" bezeichnet. Auch Pflegerin Schrupka findet: "Nach oben ist weiterhin Luft. Wenn wir uns einfach mal angucken, gute Bezahlung ist die eine Sache. Wir brauchen aber ganz dringend noch mehr Hände. Und wenn wir die nicht haben, ich glaube, dann können wir mehrere tausende Euro verdienen, es würde uns am Ende des Tages trotzdem die Kraft kosten. Weil das Geld alleine... Wann soll ich es ausgeben, wenn ich dann kaputt bin von der Arbeit, dann noch das Homeschooling mache oder die Kinderbetreuung zuhause wahrnehme. Dafür hab ich dann gar keine Kapazitäten mehr." Mit einer Zustimmung zu der Reform durch den Bundestag, rechnet die Regierung noch in den nächsten Wochen.

