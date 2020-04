Wo es zuvor Erdnüsse und Schokoriegel gab, spuckt der Automat in der Berliner U-Bahn nun Masken aus. Denn die sind seit Montag in fast allen Bundesländern Pflicht, zumindest in Bussen und Bahnen. 5,50 kosten die Schutzmasken hier, sie können wahlweise aber auch durch einen schlichten Schal ersetzt werden. In Frankfurt am Main verteilten Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe am Tag eins der neuen Ära ihrerseits die Schutzvorrichtungen gleich selbst, sozusagen als Rundum-Sorglos-Paket. Die Meinungen zur Maßnahme gingen auseinander. "Ja, es geht. Manchmal ist es halt ein bisschen warm da drunter und so weiter, aber wenn es halt ist, dann muss man es halt machen, ja. Dann ist es natürlich für die Allgemeinheit, dann ist es natürlich gut, dann mache ich das auch, und dann ist es auch kein Thema, auch wenn ich ein bisschen schwitze." "Ist eine Katastrophe, eine schlichte Katastrophe und auch unsinnig, völlig unsinnig." "Na ja, gezwungenermaßen trägt man sie. Also ich selber würde es jetzt nicht anziehen, glaube ich, wenn es jetzt kein Muss gewesen wäre, aber der Allgemeinheit zu Liebe macht man es." Gewissermaßen auch der Allgemeinheit zuliebe traf zu Wochenbeginn eine Riesen-Lieferung Schutzmasken auf dem Flughafen Leipzig/Halle ein. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nahm sie in Empfang. "Das größte Frachtflugzeug der Welt ist hier gelandet, hat heute ganz aktuell etwas mehr als zehn Millionen Masken von China nach Deutschland gebracht. Das ist Teil einer Lieferung von insgesamt 25 Millionen Masken." Diese sollen nun an die Bundesländer verteilt werden. Die ausreichende Bereitstellung von Schutzmasken ist Teil der von Bund und Ländern vereinbarten schrittweisen Lockerung der Corona-Beschränkungen.