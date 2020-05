Das US-amerikanische Pharma-Unternehmen Novavax hat mit damit begonnen, einen neuentwickelten Covid-19-Impfstoff am Menschen zu testen. In Australien wurden mehr als 100 Probanden geimpft. Sie werden in den kommen Wochen immer wieder untersucht. Mit dem Test wollen die Forscher feststellen, ob der Impfstoff zuverlässig zu einer Immunisierung führt und ob es zu Nebenwirkungen kommt. Novavax teilte mit, mit ersten Ergebnissen sei im Juli zu rechnen. Die Tests sind Teil eines mehrstufigen Verfahrens, mit denen die Sicherheit von Impfstoffen sichergestellt wird. Alle Pharmaunternehmen müssen ihre Impfstoffe auf diese Weise testen lassen.