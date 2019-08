Mit seinem neuen Trainer versteht sich Bayern Münchens Königstransfer Philippe Coutinho schon ganz gut. Der Brasilianer absolvierte am Dienstag seine erste Trainingseinheit mit den neuen Kollegen. Viele Gesichter, die sich der 27-Jährige nun einprägen muss. Das Zusammenspiel mit Mittelfeldstratege Thiago sah schon ganz vielversprechend aus. Beim Warmlaufen gab es mit Stürmer Robert Lewandowski bereits ein erstes kurzes Gespräch. Mit ihm zusammen soll der offensive Mittelfeldspieler harmonieren, glänzen und Tore schießen. Wurde auch höchste Zeit. Denn auf Transfers für die Offensive haben die Fans des FC Bayern lange gewartet: "Ich habe mir ein bisschen mehr gewünscht, dass ein bisschen mehr Euphorie mit drin ist, auch von den Einkäufen her. Aber was sich in der letzten Wochen so getan hat, das hat mich jetzt wieder ein bisschen mehr überzeugt und ich freue mich auf die Saison." "Weiß ich nicht. Ich sag jetzt mal, Sané wird eh nichts mehr. Aber nur auf einen zu setzen bei einer Mannschaft funktioniert ja nicht." "Die Neuzugänge finde ich jetzt super, die wir gemacht haben. Es wird reichen. Für Bundesliga ja, Champions League, ich denke mal Halbfinale, ich hoffe Finale, klar, hoffe ich immer. Aber super Transfers, die wir gemacht haben." Coutinho wurde zunächst für 8,5 Millionen Euro für eine Saison vom FC Barcelona ausgeliehen und ist im nächsten Jahr für rund 120 Millionen Euro fest zu haben. Mit Michael Cuisance betrat am Dienstag ein weiterer Neuzugang erstmals den Trainingsplatz. Für rund 12 Millionen Euro wurde der 20-jährige Franzose fest von Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Neben ihnen hatten die Bayern in diesem Sommer Ivan Perisic von Inter Mailand ausgeliehen, Innenverteidiger Benjamin Pavard kam für rund 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart, und Lucas Hernandez, ebenfalls Innenverteidiger, kam für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid. Ein Kader, mit dem Trainer Nico Kovac sicherlich viel anfangen kann. Gerade im spannend zu erwartenden Meisterschaftsrennen mit Borussia Dortmund.