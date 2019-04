Auf der philippinischen Hauptinsel Luzon sind bei einem Erdbeben nach Medienberichten mindestens elf Menschen getötet worden. Dutzende weitere wurden verletzt, teilte die Provinzgourverneurin von Pampanga mit. 24 Menschen werden laut offiziellen Angaben noch vermisst. Durch das Beben der Stärke 6,1 sind nach den Medienberichten einige Gebäude eingestürzt. Eine Bewohnerin der Stadt Porac, in der es ebenfalls zu Hauseinstürzen kam: "Wir waren schockiert und überrascht, wir hatten das nicht erwartet. Es dauerte nur 20 Sekunden an, aber es war sehr intensiv. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt." Die Bergungsarbeiten laufen, in den Trümmern suche man laut Behörden nach weiteren Überlebenden. Der Flughafen Clark International Airport wurde beschädigt und geschlossen. Eine Tsunami-Warnung werde nicht erwartet.