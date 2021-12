Auf den Philippinen steigt die Zahl der Todesopfer nach dem Taifun Rai weiter an. 208 Menschen seien ums Leben gekommen, 52 gelten noch als vermisst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Zahl der Opfer liegt weit höher als die 58 Todesopfer, die die nationale Katastrophenschutzbehörde bislang verzeichnet hat. Die Behörde erklärte, sie sei noch dabei, die Berichte aus den betroffenen Regionen zu überprüfen. Mehr als die Hälfte der von der Polizei gemeldeten Todesfälle ereigneten sich in der Region Central Visayas, in der viele beliebte Surf- und Tauchreiseziele des Landes liegen. Mehr als 300.000 Menschen mussten fliehen, viele von ihnen können nicht in ihre Häuser zurückkehren. Zahlreiche Dächer flogen von Häusern, Strommasten stürzten um und mehrere Dörfer wurden überflutet. In vielen Gebieten wurden die Stromversorgung und das Telefonnetz lahmgelegt. Rai gilt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Stundenkilometern als der stärkste Taifun, der die Philippinen in diesem Jahr getroffen hat.

