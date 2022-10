STORY: Bei Überschwemmungen und Erdrutschen in einer südlichen Provinz der Philippinen sind nach offiziellen Angaben mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchten am Freitag nach Vermissten. Zuvor waren starke Regengüsse niedergegangen, ausgelöst durch einen nahenden Tropensturm. Mehrere Ortschaften seien in Mitleidenschaft gezogen, hieß es seitens des Innenministers der betroffenen Region auf der Insel Mindanao. Nach dem andauernden Regen in der Nacht habe sich die Wetterlage am Freitag etwas entspannt, sagte er. Dennoch müsse man mit einem weiteren Anstieg der Opferzahlen rechnen. Der Tropensturm namens "Nalgae" könnte dem Inselstaat am Wochenende weitere schwere Regenfälle beschweren.

