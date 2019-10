Wilhelm Conrad Röntgen und Henri Becquerel hatten ihn, auch Marie und Pierre Curie, Max Planck und natürlich auch Albert Einstein: Den Physik-Nobelpreis der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Am Dienstag wurde in Stockholm bekanntgegeben, wer sich ab diesem Jahr zu diesem illustren Kreis zählen darf. SECRETARY-GENERAL OF NOBEL COMMITTEE, GORAN HANSSON "Die Königliche Akademie der Wissenschaften hat beschlossen, den Nobelpreis für Physik 2019 zu einer Hälfte an James Peebles für seine theoretischen Entdeckungen in der physikalischen Kosmologie zu verleihen, sowie die andere Hälfte gemeinsam an Michel Mayor und Didier Queloz für ihre Entdeckung eines Exoplaneten, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist." James Peebles von der Princeton University in den USA konnte mit theoretischen Mitteln und Berechnungen die Reststrahlung aus der Kindheit des Universums interpretieren und so neue physikalische Prozesse entdecken. Ulf Danielsson vom Nobel-Komitee begann seine Begründung mit einem Titelmusik-Zitat - das im Publikum vermutlich nicht alle verstanden. MEMBER OF THE NOBEL COMMITTEE, PROFESSOR ULF DANIELSSON "Man kann unser Universum mit einer Tasse Kaffee vergleichen. Das meiste davon ist natürlich Kaffee. Das ist die dunkle Energie. Dazu kommt eine ganze Menge Sahne. Das ist die dunkle Materie. Und dann ist da noch ein kleines bisschen Zucker. Und das ist die gewöhnliche Materie, um die es in der Wissenschaft seit Tausenden von Jahren ging. Bis heute. Dies ist ein Bild unseres Universums, das fast 14 Milliarden Jahre in der Zeit zurückblickt. Dies ist die kosmische Hintergrundstrahlung." Die zweiten Preisträger, Mayor und Queloz, hatten eine Revolution in der Astronomie einleitet, als sie den ersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckten. Seitdem wurden in der Milchstraße über 4.000 solcher Exoplaneten gefunden.