STORY: Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger, den französischen Physiker Alain Aspect und den amerikanischen Experimentalphysiker John Clauser. Sie werden damit für ihre Forschungen im Bereich der Quantenmechanik ausgezeichnet, wie die Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mitteilte. Die Ergebnisse ihrer Arbeit hätten den Weg für neue Technologien auf der Grundlage von Quanteninformationen geebnet und den Grundstein für eine neue Ära der Quantentechnologie gelegt. Professor Gunnar Ingelman ist Mitglied des Nobel-Komitees: "Was in diesem Jahr ausgezeichnet wird, sind experimentelle Untersuchungen, die tiefe Geheimnisse in der Natur enthüllen und insbesondere gezeigt haben, dass die Theorie der Quantenphysik selbst in Fällen, in denen sie schwer zu verstehen ist, korrekt ist. Und in diesem Sinne hat sie neue Wege zum Verständnis der Natur eröffnet." Quantenforscher Anton Zeilinger wurde in Wien für seinen Nobelpreis gefeiert. Zu seiner Motivation und möglicherweise auch zu seinem Erfolgsgeheimnis sagte er: "Das ist nur möglich gewesen, weil mir die Chance gegeben wurde, schon von sehr früh an, die Dinge zu machen in der Physik, die mich interessiert haben. Ohne Rücksicht darauf, ob das vielleicht irgendwo einen Nutzen haben könnte und so weiter und so fort. Im Gegenteil sogar: Bei den ersten Experimenten wurde ich manchmal gefragt von der Presse, wozu das Ganze gut sein soll. Und ich hab gesagt, ich kann Ihnen ganz stolz sagen, das ist für nichts gut. Das mache ich nur aus Neugierde. Weil ich von der Quantenphysik von Anfang an, wo ich zum ersten Mal davon gehört habe, vollkommen begeistert war." Der mit gut 920.000 Euro dotierte Nobelpreis gilt international als einer der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Als bekanntester Träger des Physik-Nobelpreises gilt Albert Einstein, der ihn für seine Arbeit zum fotoelektrischen Effekt erhielt.

