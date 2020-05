Im Auktionshaus Christie's wurde am Mittwoch in Paris ein Bild von Pablo Picasso für einen wohltätigen Zweck verlost. Das Werk trägt den Titel "Stillleben, 1921". Der geschätze Wert der Arbeit liegt bei rund einer Millionen Euro. Teilnehmer konnten jedoch ein Los von bloß 100 Euro erwerben und sich so an einer Tombola beteiligen. Die glückliche Gewinnerin mit der Losnummer 1260346 war die Italienerin Claudia Borgogno. Peri Cochin, Organisatorin der Aktion zeigte sich am Mittwoch in Paris hochzufrieden: "Picasso hätte eine Operation wie diese zu seinen Lebzeiten geliebt, weil er jemand war, der sich sehr für humanitäre und soziale Themen interessierte und daher damals auch oft an großen Aktionen wie diesen teilgenommen hat." Insgesamt wurden 51.000 Lose zu 100 Euro verkauft. Daher kamen also 5,1 Millionen Euro zusammen. Der ehemalige Besitzer soll für das Werk eine Million bekommen. Und das restliche Geld geht dann an die Hilfsorganisation Care, die Projekte in Afrika finanziert. Unter anderem sollen 200.000 Menschen in Madagaskar, Kamerun und Marokko, Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten.