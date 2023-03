STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister: "Unser Engagement für und in Litauen ist gelebte Bündnissolidarität an der Nato-Ostflank. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. (Weißblitz) Und die mittel- und langfristige Ausgestaltung unserer Präsenz in Litauen wird Gegenstand weiterer bilateraler Gespräche, aber eben auch von Beratungen und Festlegungen der Nato in Brüssel zur Ostflanke insgesamt sein. Das wird in den nächsten Monaten sicherlich auf die Zielgerade gehen. Wichtig ist eins. Wichtig ist bereits jetzt die Sichtbarkeit, so wie zurzeit das Jäger-Bataillon 413 mit 650 Soldatinnen und Soldaten hier übt. Wichtig ist aber auch immer wieder deutlich zu machen, dass Deutschland seinen Beitrag leistet mit seinen Partnern in Litauen und damit eben wesentlich dazu beiträgt, einen glaubwürdigen Beitrag zu leisten für die glaubwürdige Abschreckung hier an der Ostflanke. Wir sind in der Nato bereit und entschlossen für die Sicherheit unserer Verbündeten geschlossen anzutreten und einzutreten. Und das gilt zuvorderst natürlich für die Bundesrepublik Deutschland. Wir stehen fest an der Seite unserer Partner."

