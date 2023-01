STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Berlin bei einem Treffen mit dem US-Kollegen Lloyd Austin: "Und wie so oft in der Geschichte, aber auch gerade jetzt in diesen Zeiten stehen die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika dabei Schulter an Schulter, im Vorgehen, aber auch in den konkreten Fragen, seien es die Schützenpanzer, die Patriot Flugabwehr oder bei den Mehrfach-Raketenwerfer. Deutsche Systeme bewähren sich in der Ukraine. Panzerhaubitzen, Gepard oder hochmodernes Flugabwehrsystem IRIS-T. Und gemeinsam, das kann ich sagen, werden wir auch in Zukunft mit unseren Partnern gemeinsam die Ukraine in ihrem Kampf für die Freiheit und die territoriale Unabhängigkeit und Souveränität unterstützen."

