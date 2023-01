STORY: HINWEIS: Sie erhalten diesen Beitrag ohne Sprechertext. BUNDESPRÄSIDENT FRANK-WALTER STEINMEIER "Liebe Christine Lambrecht, ich möchte Ihnen heute danken, nicht nur für Ihre Bereitschaft, als Bundesministerin der Verteidigung in schwerster Zeit Verantwortung zu tragen, sondern auch für Ihr langjähriges politisches Engagement. 23 Jahre haben Sie sich als Abgeordnete im Deutschen Bundestag in unterschiedlichen Ämtern für unsere parlamentarische Demokratie eingesetzt." "Als Bundesministerin der Verteidigung waren Sie noch nicht einmal drei Monate im Amt, als Russland am 24. Februar die Ukraine überfiel." "Im Namen der Bundesrepublik Deutschland entlasse ich die Bundesministerin Christine Lambrecht auf ihr Verlangen aus ihrem Amt als Bundesministerin der Verteidigung für die dem deutschen Volke geleisteten, treuen Dienste, spreche ich Ihr Dank und Anerkennung aus. Berlin, den 19. Januar 2023. Der Bundespräsident." "Lieber Boris Pistorius, Sie übernehmen das Ministeramt in einer Bedrohungs- und Gefährdungslage, die Deutschland lange nicht mehr kannte." "Für all die kommenden Herausforderungen und notwendigen Reformen benötigen Sie jetzt kühlen Kopf, gute Nerven, Führungsstärke, klare Sprache und politische Erfahrung. Dass Sie all das haben, haben Sie in anderen anspruchsvollen politischen Ämtern gezeigt." "Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 64 Absatz eins des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland Herrn Boris Pistorius, zum Bundesminister der Verteidigung. Berlin, den 19. Januar 2023. Der Bundespräsident und die Unterschrift Herzlichen Glückwunsch!"

