STORY: Verteidigungsminister Boris Pistorius ist am Dienstag überraschend für einen Besuch in die ukrainische Hauptstadt Kiew gekommen. Pistorius hat sich dort mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Olexij Resnikow und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Dabei hat er die baldige Lieferung von mehr als 100 Kampfpanzer des älteren Typs Leopard 1 aus mehreren europäischen Ländern in Aussicht gestellt. Pistorius sagte bei seinem ersten Besuch in Kiew als Verteidigungsminister, die Bereitstellung werde in Etappen erfolgen. Bis zum Sommer sollten 20 bis 25 Panzer geliefert werden, bis Ende des Jahres bis zu 80. Ziel sei es, im Laufe des ersten oder zweiten Quartals 2024 auf mehr als 100 zu kommen.

