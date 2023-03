STORY: Vorfahrt des Bundesverteidigungsminister in Litauen. Dorthin ist Boris Pistorius am Montag gereist, um das Bundeswehrkontingent der Nato-Kampfgruppe zu besuchen. In Rukla sagte er: "Dieses Engagement der Ostflanke ist so wichtig wie es seit Ende des Kalten Krieges nicht war. Nur mit dem Unterschied, dass bis zum Ende des Kalten Krieges Deutschland die Ostflanke gebildet hat, die Bundesrepublik, und die NATO unsere Sicherheit garantiert hat. Heute sind wir es, die zusammen mit anderen unter anderem hier in Litauen die Ostflanke schützen." Die Sorgen, die sich die baltischen Staaten, aber auch Polen angesichts der russischen Aggression in der Ukraine machten, seien nur allzu verständlich, so der Verteidigungsminister. "Wir stehen fest an der Seite unserer Partner und Freunde. Ich freue mich jetzt gleich auf die Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten der Battlegroup. Und ich füge hinzu - und das ist, glaube ich, der Geist, der über allem steht - und der spricht für unser Engagement, sowohl im Rahmen des NATO-Einsatzes als auch in unserem eigenen bilateralen Konstrukt mit Litauen. Die Sicherheit Litauens ist auch unsere Sicherheit und deswegen ist dieses Engagement so wichtig." Die Nato-Kampfgruppe in Litauen ist seit dem Jahr 2016 für die Sicherung der Ostflanke des Bündnisses zuständig. Deutschland leitet momentan den Einsatz und stellt rund die Hälfte der Soldaten.

