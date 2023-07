Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Nato-Länder beim bevorstehenden Gipfel in Vilnius geschlossen auftreten werden. Dies sei angesichts des Krieges in der Ukraine auch zwingend notwendig, sagte Pistorius nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu in Berlin.