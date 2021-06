Am 21. Juni will die britische Regierung die Corona-Beschränkungen vollständig aufheben. Doch bei einem Anteil von über 38 Prozent vollständig geimpfter Personen, kann man den Menschen auch jetzt schon erlauben, sich für die Monate in Isolation mal so richtig zu belohnen. So taten es diese Menschen in einem Londoner Skypool. Eine Kamera, die die Menschen in der Stadt während der ersten Sommertage zeigen sollte, fing diesen Moment ein. Ein Wasserbecken als Brücke zwischen zwei Hochhäusern, ist ein Ort, an dem man seine Freiheiten ausleben kann. Nicht weniger schön ist es, sich im Park zu sonnen und Freunde zu treffen oder ein verlängertes Wochenende Folkstone Beach im Süden des Landes. Eins ist jedenfalls klar: Der Sommer in Großbritannien kann kommen.

