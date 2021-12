HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON FRANZISKA GIFFEY (SPD), REGIERENDE BÜRGERMEISTERIN BERLIN: "Natürlich ist die Hoffnung hier, dass die Krankheit überwunden wird, dass die kommenden Monate nicht so schwer werden, wie es vielleicht befürchtet wird. Aber es ist wichtig, sich darauf vorzubereiten. Und wir haben morgen auch verabredet, die Gesundheitssenatorin und ich, dass wir mit dem Berliner Krisenstab zusammenkommen werden, dass wir darüber sprechen, wie wir unsere kritische Infrastruktur auch mit einem vielleicht stärkeren Krankheitsverlauf aufrechterhalten können. Das ist wichtig, dass wir gerüstet sind für einen Ausfall zwischen 10, 20, 30 Prozent. Wenn eben diejenigen, die hier Hilfe leisten, nicht mehr zu voller Einsatzfähigkeit, dann auch in der Lage sind, weil sie vielleicht selbst krank sind." Planungen zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur laufen - Giffey Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin hat am Dienstag die Corona-Intensivstation in der Charité besucht.

