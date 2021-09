Die Menge an Plastik sei brutal, sagt Humberto Less. Er ist Design-Ingenieur von der spanischen Insel Gran Canaria, und er sammelt hier am Atlantik-Strand von Playa Barranca akribisch Plastikmüll. Der 28-jährige Humberto Less beschloss, Anfang 2020 seinen Job in Barcelona aufzugeben und nach Gran Canaria zurückzukehren. Er sagte, er habe ein Projekt zur Säuberung der Küste entwickeln wollen, bei dem Plastikmüll zu Möbeln verarbeitet werden könne. O-Ton: "Mir wurde klar, dass die Küste nicht auf altruistische Weise gereinigt werden müsse . Also habe ich einen Weg gefunden, den Abfällen an der Küste einen wirtschaftlichen Wert zu verleihen." Plastik kann an Land oder im Wasser jahrhundertelang intakt bleiben, aber dieses Projekt hier versucht, aus dieser für die Umwelt so negativen Eigenschaft Kapital zu schlagen und sie in einen positiven Aspekt zu wandeln. O-Ton: "Wenn Plastik Jahre hält, warum sollte man dann etwas herstellen, das nur Monate oder Wochen hält. Ich werde Produkte entwerfen, die so lange halten wie Plastik. Und das Gute an Möbeln ist, dass man ihnen einen besonderen Markenwert verleihen kann, was sehr wichtig ist, damit sich die Benutzer mit der Marke identifizieren.". Die Umweltschutzorganisation Greenpeace schätzt, dass jedes Jahr 12 Millionen Tonnen Plastik in die Ozeane gelangen - das entspricht einem Müllwagen voller Plastik pro Minute, und das das ganze Jahr über. Humberto Less findet bei seinen Sammeltouren alle Arten von Plastikmüll - von Schutzhelmen bis zu Flaschendeckeln - und sammelt an der Atlantikküste Gran Canarias nach eigener Aussage durchschnittlich fünf Kilo auf einmal ein. Anschließend sortiert er den Plastikmüll nach Farben, um daraus farbenfrohe Produkte herzustellen, die von modernen Weltraumhockern bis hin zu Ringen reichen, die als Kleiderbügel verwendet werden. Nicht alles Plastik, das Humberto Less sammelt, eignet sich für die Wiederverwertung als Möbel, aber wenn die Ausbeute gering ist, kann er zumindest sagen, er habe den Strand gereinigt.

