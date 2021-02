Wer sich am Wochenende in die Sonne setzt, vielleicht ein bisschen windgeschützt, der darf sich schon fühlen wie im richtigen Frühling - so beschreibt es zumindest Thomas Endrulat, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. "Ach, am Wochenende gibt's jede Menge Sonnenschein. Es wird nicht nur ein sehr mildes Wochenende, was die Temperaturen anbelangt, sondern optisch auch ein sehr schönes mit viel Sonne." Vielen mag dieser Umschwung nicht ganz normal vorkommen, immerhin konnte man vor einer Woche vielerorts noch durch Schneelandschaften spazieren. Noch bis letzte Woche sorgte kalte Luft aus dem Osten und ein wolkenloser Nachthimmel noch für klirrende Kälte. Nun liegt Deutschland unter Hochdruckeinfluss, wobei mit einer südlichen bis südwestlichen Strömung sehr milde Luft zu uns gelangt. Auf die Frage, ob so ein plötzlicher Umschwung etwas Außergewöhnliches sei, sagt Endrulat: "Na ja, das Wetter ist ja charakterisiert durch eine ganz große Bandbreite und solche Umstellungen, auch diese Temperaturen Richtung 20 Grad Ende Februar, das ist schon bemerkenswert, aber kommt regelmäßig vor. Also im Moment etwa so in vier von zehn Jahren muss man damit rechnen, dass es im Februar schon so warm ist. (SCHNITT) Na ja, Rekord ist das wahrscheinlich nicht unbedingt, aber es ist schon bemerkenswert. Wenn man die Zeit ein bisschen zurückdreht, so 80er Jahre und auch die Jahre vor der Jahrtausendwende, da gab es das noch nicht so häufig. Also es kommt immer mal vor, aber die Häufigkeit, dass es im Februar so eine Temperatur in Richtung 20 Grad und darüber gibt, das ist schon deutlich mehr als früher mal." Auch zum Wochenanfang kann es noch bis zu knapp unter zwanzig Grad werden, nachts sinken die Temperaturen aber Gebietsweise noch unter den Gefrierpunkt.

Mehr