Auftritt einer frischgebackenen belgischen Prinzessein. Nein, es gab keine Hochzeit und auch keine Adoption - ein Gerichtsurteil hat diese Frau zum Kind eines Königs gemacht. Delphine Boel, Künstlerin und Tochter einer belgischen Adeligen, hatte Jahre dafür gekämpft, vom vor sechs Jahren abgedankten König Albert II. als uneheliche Tochter anerkannt zu werden. Schließlich erstritt sie einen DNA-Test, der die Vaterschaft des Monarchen bestätigte. Am 1. Oktober dieses Jahres gab ihr das zuständige Gericht in Brüssel Recht: Delphine Boel ist Prinzessin von Belgien und darf sich damit auch von Sachsen-Coburg und Gotha nennen, so lautet der Familienname der Königsfamilie. "lch werde weiter Delphine sein. Ich werde nicht auf der Straße herumlaufen und sagen: Nennt mich Prinzessin. Wenn ich aber Gutes mit dem Titel tun kann, etwas Wohltätiges, dann wäre ich glücklich, behilftlich sein zu können. Das war es dann aber auch." Doch wie hat die heute 52-Jährige all die Jahre im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit erlebt? "Es ist wie auf einem Schlachtfeld, die ganze Zeit. Es ist immer ein bisschen Krieg." Boel ist nun auch offiziell eng verwandt mit vielen noch regierenden und ehemals regierenden Königs- und Fürstenhäusern in Europa. Die belgische Königsfamile soll sich nie zum Vaterschaftsprozess und auch nicht zum jetzigen Familienzuwach geäußert haben. Von ihren Halbgeschwistern und ihrem Vater erwarte sie nichts, so die Prinzessin. Sollte es aber doch zu einer royalen Kontaktaufnahme kommen, so werde sie mit Sicherheit darauf eingehen.

Mehr