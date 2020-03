Kontaktverbot - unter Menschen in Pandemiezeiten unerlässlich. Unter den Lemuren im Zoo von Chester in England spielt Abstandhalten keine Rolle. Der Tierpark hat den Nachwuchs von Lemurenmutter Fioana vorgestellt. Das Geschlecht der beiden Babies ist noch nicht bekannt. Geboren wurden sie bereits am 2. März. Normalerweise sind nach einer Geburt viele Besucher im Zoo. Durch die Ausgangsbeschränkungen, die auch im Vereinigten Königreich gelten, bekommen Tierfreunde die Lemurenkinder vorerst nur mit solchen Bildern zu Gesicht. Die Lemurengruppe in Chester zählt zur Art der Kattas. Sie gelten als stark gefährdet. Ihre natürlicher Lebensraum liegt auf Madagaskar.