STORY: Erneut tanzen bunte Lichter am Himmel über dem finnischen Teil von Lappland. Bereits in der Nacht zum Sonntag konnten Schaulustige etwa von Tepasto aus Polarlichter beobachten, rund 200 Kilometer vom Polarkreis entfernt. Einige Nächte zuvor hatten Einwohner und Touristen auch am Himmel über Rovaniemi ähnliche Formationen beobachten können. Nach Angaben eines örtlichen Fotografen, der die Szenen festhalten konnte, dauerte die letzte dieser Aurora-Explosionen ganze 30 Minuten. Auch in Kanada und anderswo werden immer wieder Polarlichter gesichtet.

Mehr