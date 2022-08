STORY: Zarte Ringe und Polarlichter am Jupiter: Aufnahmen des James-Webb-Weltraumteleskops zeigen den größten Planeten unseres Sonnensystems in neuem Licht. Eine Nahinfrarotkamera zeigt Details wie den sogenannten "Großen Roten Fleck" auf der Oberfläche des Gasriesen: ein Sturm, der so groß ist, dass er die komplette Erde verschlucken könnte. Auf den Aufnahmen wirkt er weiß, da er das Sonnenlicht reflektiert wie Wolken am Himmel, so die US-Weltraumbehörde Nasa. Die Aufnahmen sollen den Forschenden bisher unbekannte Informationen über das Innenleben des Jupiters liefern. Das neun Milliarden Dollar teure Teleskop wurde im Dezember 2021 in den Weltraum geschickt - nach fast zwei Jahrzehnten Bauzeit. Einen Monat später erreichte es seine Beobachtungsposition im All, etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Im Juli hatte die Nasa bereits spektakuläre Bilder von Galaxien und ringförmigen Nebeln in der Weite des Alls veröffentlicht, der bislang detaillierteste Einblick in das frühe Universum.

