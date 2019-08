Einer der zwei vermissten Höhlenforscher in Polen wurde in der Nacht zu Freitag tot aufgefunden, teilten die Behörden mit. Die Suche nach der zweiten Person werde fortgesetzt. Man nehme an, dass sie sich ganz in der Nähe befinde, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte am Freitag: "Was die möglichen Todesursachen betrifft, so könnte es sich um eine Unterkühlung handeln. Allerdings gibt es auch Anzeichen dafür, dass eine große Menge Wasser vorhanden war, war ja auch ihren Fluchtweg blockiert hatte. Es könnte sein, dass sich mehr Wasser angestaut hat und sie vielleicht in den ersten 24 bis 48 Stunden ertrunken sind." Seit Samstag sind die Rettungskräfte im größten Höhlensystem des Landes zu Gange. Das Wielka Snieza ist insgesamt 24 Kilometer lang. Nach Behördenangaben seien die Höhlengänge an manchen Stellen nur 30 bis 40 Zentimeter breit, was die Arbeit deutlich erschwere. Man habe nun entschieden, Sprengstoff anzuwenden, wovon man bisher noch abgesehen hatte. Die Chancen auf ein Überleben der zweiten Person wird als gering eingeschätzt.