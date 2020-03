Die polnisch-deutsche Grenze am Samstag östlich von Heringsdorf. Auch hier macht Polen bald die Schotten dicht. Die Regierung in Warschau hatte am Freitagabend angekündigt, allen Nichtpolen die Einreise zu verweigern. Alle Rückkehrer mit polnischem Pass sollen für 14 Tage in Quarantäne gehen. Bereits am Samstag wurden Einreisende auf Symptome des Coronavirus untersucht. Mit den Maßnahmen soll der Verlauf der Pandemie verlangsamt werden, so Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Auch sollen alle Einkaufszentren in Polen geschlossen werden. Nur Lebensmittelläden, Apotheken und einige Serviceunternehmen sollen geöffnet bleiben. Läden außerhalb von Einkaufszentren seien davon nicht betroffen. Von der Einschränkung der Reisefreiheit ist auch der Flugverkehr betroffen. Eine Sprecherin des Flughafens Danzig: "Wir wissen, dass ab heute Mitternacht alle internationalen Flüge gestrichen sind. Von Danzig aus werden keine Flüge gehen und nur die Maschinen, die ihre Basis am Flughafen Danzig haben, dürfen landen." Auch die im Mai anstehende Präsidentenwahl steht infrage. Eine Verschiebung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, so ein Sprecher des Innenministeriums. Bisher haben die Behörden in Polen nach eigenen Angaben rund 70 Infektionen und ein Todesopfer verzeichnet.