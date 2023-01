STORY: Diese Drohnenaufnahmen von der heftig umkämpften östlich gelegenen Stadt Bachmut hat das ukrainische Militär am Sonntag veröffentlicht. Dort liefern sich ukrainische Soldaten und vor allem russische Söldner der Wagner-Truppe seit Monaten einen Abnutzungskampf. Am Montag kursierte in sozialen Netzwerken dieses Video, in dem ein offenbar ukrainischer Soldat vor Ort angibt, die Lage sei schwierig, aber stabil. Derweil kündigte die polnische Regierung nun an, in Berlin einen Antrag auf Lieferungen von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine zu stellen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erklärte allerdings gleichzeitig, dass seine Regierung die Panzer in das Nachbarland unabhängig von einer deutschen Entscheidung schicken wolle. Das sah SPD-Chef Lars Klingbeil anders. "Es gibt klare Verfahren in der Bundesregierung, wenn Anträge gestellt sind. Und Stand gestern ist ja noch gar kein Antrag aus Polen da. Ich lese sehr viel über die polnische Position, ich verstehe auch, wie diese Positionen zustande kommen. Und ich ziehe den Wahlkampf, den wir gerade in Polen erleben, immer mal ein bisschen ab. Aber es gibt klare Verfahren in der Bundesregierung, wie man mit solchen Anträgen umgeht. Und an diese Verfahren sollte man sich halten." Am Sonntagabend hatte Außenministerin Annalena Baerbock einem französischen TV-Sender gesagt, dass man eine Ausfuhr durch Polen nicht blockieren würde. Diese Bemerkung wiederholte sie am Montag vor dem EU-Außenministertreffen allerdings auch auf Nachfrage nicht mehr. Die ukrainische Regierung dringt auf die Lieferung von westlichen Kampfpanzern. Die Debatte fokussiert sich dabei derzeit auf die in Deutschland hergestellten Leopard-Panzer. Nicht diese, aber zwei von drei zugesagten Patriot-Flugabwehrraketenstaffeln wurden am Montag durch die Bundeswehr verlegt. Mehrere Konvois brachen aus Mecklenburg-Vorpommern nach Polen auf.

