Seit der Nacht von Freitag auf Samstag sind die Grenzen Polens zu allen EU-Ländern wieder offen. Damit gibt es seit Mitternacht keine Kontrollen mehr an den polnischen EU-Binnengrenzen. Und auch die coronabedingte Quarantänepflicht für Einreisende aus EU-Ländern wurde aufgehoben. Deutsche Grenzgänger bei Frankfurt/Oder nahmen die neuen Umstände relativ gelassen: "Na, das ist wunderschön, dass wir endlich wieder hier über die Brücke laufen dürfen. Ja, das hat uns gefehlt. Wir gehen viel Essen hier und einkaufen und alles. Also, ist wunderschön. Das hat uns ganz doll gefehlt." "Es hat was gefehlt die drei Monate. Dass man ein bisschen rübergehen konnte, einkaufen. Deswegen sind wir heute schnell rüber." Wegen der Corona-Pandemie waren die Grenzen seit Mitte März, also für fast drei Monate, geschlossen gewesen. Nun genießen die Menschen die altbekannte und liebgewonnen Freizügigkeit wieder. Doch die Kontrollen an den Übergängen zur Ukraine, Weißrussland und zur russischen Exklave Kaliningrad bleiben auch weiterhin in Kraft.