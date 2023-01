STORY: Satellitenbilder, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, zeigen die Zerstörungen, die durch die heftigen Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften in der Region Bachmut, im Osten der Ukraine entstanden sind. Auf den Aufnahmen des privaten US-Unternehmens Maxar Technologies sind ausgebrannte Siedlungen in der Bergbaustadt Soledar und ein von Granatenkratern übersätes Feld in Bachmut zu sehen. Nach tagelangen Kämpfen hatten Angehörige der berüchtigten russischen Söldnergruppe Wagner die Eroberung von Soledar verkündet. Die Regierung in Kiew bestreitet das. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner nächtlichen Videoansprache, die Kämpfe in Soledar gingen weiter. Der ukrainische Generalstab teilt in seinem morgendlichen Lagebericht mit, russische Kräfte hätten bei Angriffen auf Soledar und auf Nachschublinien schwere Verluste erlitten. Es war nicht möglich, diese Angaben unabhängig zu überprüfen. Unterdessen will Polen nach den Worten von Präsident Andrzej Duda Leopard-Kampfpanzer im Rahmen einer internationalen Koalition in die Ukraine liefern. Eine Kompanie Leopard-Panzer werde im Rahmen der Koalitionsbildung übergeben, sagte Duda am Mittwoch bei einem Treffen mit Selenskyj in der westukrainischen Stadt Lwiw. "Wir wollen, dass es eine internationale Koalition wird. Und wir haben als Teil dieser Koalition beschlossen, mit einem ersten Paket von Panzern, einer Kompanie Leopard-Panzer, beizutragen. Ich hoffe, dass diese Kompanie zusammen mit weiteren Leopard-Panzerkompanien und vielen anderen Panzern, die geliefert werden, in der Ukraine ankommen und die ukrainischen Verteidigungskräfte stärken werden. Diese Entscheidung haben wir in Polen getroffen." Duda sagte, dass eine gemeinsame Entscheidung mit Nato-Partnern notwendig sei. Ein Land allein sei nicht in der Lage, Kiew mit einer ausreichenden Anzahl von Panzern zu versorgen. Eine Kompanie besteht normalerweise aus 14 Panzern.

Mehr