Seit Sonntagmorgen haben in Polen die Wahllokale geöffnet. Und die regierende national-konservative Partei PiS geht als klare Favoritin in diese Parlamentswahl. In einer jüngsten Umfrage des Instituts CBOS liegt die europaskeptische Partei "Recht und Gerechtigkeit" von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski zusammen mit zwei kleineren Partnern mit 46 Prozent klar vorn. Und sie will ihre absolute Mehrheit im Parlament verteidigen. In einem von scharfen Tönen gekennzeichneten Wahlkampf setzte die regierende PiS auf die nationale Karte und versprach insbesondere ärmeren Bevölkerungsschichten mehr Wohlstand durch kräftig steigende Sozialausgaben. Zugleich stilisierte sie den Urnengang zu einer Art Schicksalswahl hoch. Der 70-jährige Ex-Ministerpräsident Kaczynski nannte die Opposition eine Gefahr für die "Moral und kulturelle Ordnung" in Polen. In dem größten ehemals kommunistischen Land innerhalb der EU sind rund 30 Millionen Bürger wahlberechtigt. Erste Prognosen werden am Sonntagabend nach Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr erwartet.