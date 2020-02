Im April 2019 wurde Julian Assange nach sieben Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen. Der Wikileaks-Gründer befindet sich seitdem in britischer Haft. Eine überparteiliche Initiative um Enthüllungsjournalist Günther Wallraff setzt sich nun dafür ein, dass Assange frei kommt. "Wir fordern daher, wie vor wenigen Tagen auch die Parlamentarische Versammlung des Europarats, so wörtlich: rechtsstaatlichen und humanitären Gründen, aus rechtsstaatlichen und humanitären Gründen die sofortige Freilassung von Julian Assange." Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel: "Zu Julian Assange kann man ein ambivalentes Verhältnis haben. Natürlich kann man das. Er ist selbst sozusagen ein Borderliner in vielen Fragen. Aber gerade dann muss der Rechtsstaat zeigen, dass er seine Prinzipien einhält, und das ist erkennbar nicht der Fall." Der ehemalige FDP-Innenminister Gerhart Baum: "Es geht darum, dass wir hier für die Pressefreiheit kämpfen. Das ist ein Menschenrecht. Und das bedeutet, dass wir darauf angewiesen sind, dass die Presse ohne Druck auch Enthüllungen veröffentlichen." Assange ist in den USA wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente angeklagt. Nach Angaben von Amnesty International droht ihm bei einer Auslieferung Folter.