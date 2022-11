STORY: Bergungsarbeiten am Donnerstag, im mexikanischen Aguascalientes. Ein Hubschrauber der Sicherheitsbehörden ist im Norden des Bundesstaates abgestürzt. Alle fünf Menschen an Bord kamen dabei ums Leben, darunter auch der Minister für öffentliche Sicherheit in Aguascalientes, Porfirio Javier Sanchez Mendoza. Die Gouverneurin des Bundesstaates, Teresa Jimenez, sagte: "Alles deutet darauf hin, dass es ein Unfall war. Wir müssen die Ergebnisse des Expertenberichts abwarten. Und wir werden immer die Wahrheit sagen." Das Unglück im Zentrum von Mexiko ereignete sich am Donnerstagmorgen. Laut Augenzeugen stürzte das Fluggerät senkrecht zu Boden.

Mehr