In Deutschland fallen die Reaktionen auf die förmliche Anfrage der USA, sich an der Sicherung der Handelsroute in der Straße von Hormus zu beteiligen, unterschiedlich aus. Vize-Kanzler Olaf Scholz äußerte sich kritisch zu einem Marineeinsatz. Man müsse verhindern, dass es in der Region zu einer Eskalation komme, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Er habe den Eindruck, man sei in der großen Koalition diesbezüglich einer Meinung. CDU-Politiker Friedrich Merz zeigte sich am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Brandenburg offen für eine deutsche Beteiligung. "Was würden wir eigentlich tun, wenn ein deutsches Handelsschiff betroffen wäre? Wenn ein europäisches Schiff, etwa ein britisches, ein französisches Schiff, betroffen ist, stellt sich die Frage ganz genauso: Sind wir bereit und in der Lage, europäische Solidarität zu üben und zu helfen?" Die Anfrage der USA ging auch an die Regierungen in Paris und London. Nach Angriffen auf Öl-Tanker in der strategisch wichtigen Wasserstraße, die vom Persischen Golf in den Golf von Oman führt, haben die USA Verbündete zu einem gemeinsamen Einsatz aufgerufen. Die Regierung in Washington macht den Iran für die Angriffe verantwortlich, die Führung in Teheran weist diese Vorwürfe zurück.