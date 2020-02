Nach einer Schießerei in Hanau ist der mutmaßliche Täter nach Angaben der Polizei tot aufgefunden worden. Die Polizei Südosthessen gab am Donnerstagmorgen bekannt, dass der mutmaßliche Täter leblos an seiner Wohnanschrift in Hanau entdeckt wurde. Zudem fanden Spezialkräfte dort eine weitere Leiche. Am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr seien an zwei verschiedenen Orten in Hanau Schüsse gefallen, teilte die Polizei in der Nacht mit. Nach Angaben der Behörden sind dabei 8 Personen getötet worden. Hinzu kommt eine Person, die ihren Verletzungen erlegen ist. Und nun wurden zwei tot in der Wohnung gefunden. Weitere Personen schweben in Lebensgefahr. Zu den Hintergründen liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Sicherheitskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort und die Ermittlungen dauern an.