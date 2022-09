STORY: In Kanada sind nach Polizeiangaben bei einer Serie von Messer-Attacken in der Provinz Saskatchewan zehn Menschen getötet und mindestens 15 weitere verletzt worden. Die Angriffe ereigneten sich an mehreren Orten, insgesamt gebe es 13 Tatorte, zwei Verdächtige seien auf der Flucht, teilte Rhonda Blackmore, Leiterin der kanadischen Polizei (RCMP) in Saskatchewan, auf einer Pressekonferenz mit. Die beiden Männer seien in einem schwarzen Nissan Rogue in der Stadt Regina gesichtet worden, etwa 320 Kilometer südlich der Tatorte in dem indigenen Reservat James Smith Cree Nation und dem Dorf Weldon. In einer Erklärung der indigenen Vertreter hieß es, dass die Angriffe möglicherweise mit Drogen im Zusammenhang stehen. Die James Smith Cree Nation ist eine indigene Gemeinschaft mit etwa 3400 Einwohnern, die hauptsächlich von Landwirtschaft, Jagd und Fischfang leben.

Mehr