Die Londoner Polizei steht in der Kritik. Das zum Teil gewaltsame Vorgehen der Beamten am Samstag gegen eine nicht genehmigte Mahnwache in der britischen Hauptstadt steht dabei besonders im Fokus. Die Mahnwache fand für die getötete 33-jährige Sarah Everard statt und als Protest gegen die Arbeit der Polizei. Ein Polizei-Beamter steht im Verdacht, die Frau Anfang März entführt und ermordet zu haben. Die Trauerfeier war wegen der aktuell in Großbritannien herrschenden Auflagen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie von den Behörden untersagt worden. Trotzdem kamen Hunderte Personen zu einer improvisierten Mahnwache in einem Park im Londoner Stadtteil Clapham zusammen.Selbst Kate, die Herzogin von Cambridge, war unter den vielen Frauen, die dort Blumen niederlegten und Sarah Everard in stiller Trauer gedachten. Scotland-Yard rechtfertigte den Einsatz der Polizei. Denn die Menschen hätten zu eng zusammengestanden und daher sei das Corona-Ansteckungs-Risiko sehr hoch gewesen.

