In Starnberg bei München hat die Polizei am Sonntagabend drei Leichen in einem Familienhaus gefunden. Wie eine Sprecherin am Montag bestätigte, handelt es sich bei den Toten um ein Ehepaar und dessen Sohn. Laut der Süddeutschen Zeitung vermuten die Ermittler, dass der Sohn seine Eltern und anschließend sich selbst erschossen hat. Spuren eines Kampfes soll die Polizei dem Vernehmen nach nicht gefunden haben. Auch von einem Abschiedsbrief fehle jede Spur. Ein Nachbar: "Das tut einem schon irgendwie leid, weil man kennt ja die Leute, man grüßt sich. Und wenn man was braucht, würde man einem sicher was ausleihen, wenn es der Anhänger ist oder sonst was. Das Verhältnis war nicht schlecht. Man kann nicht sagen, da wäre irgendwas gewesen. Das waren ganz normale Nachbarn, wie die anderen auch." Angehörige haben laut dem Medienbericht die Polizei informiert, weil sie das Paar seit mehreren Tagen nicht erreichen konnten. Das letzte Lebenszeichen der Mutter war nach SZ-Informationen ein Gespräch mit einem Bekannten am späten Freitagnachmittag.