Polizei geht in Blankenburg von Gasexplosion aus

(Korrigiert wurde der Name des Polizeisprechers. Er heißt Frank Goetze (und nicht Uwe Becker)). Nach einer heftigen Explosion am Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg im Harz lautet die traurige Bilanz bisher, dass eine Person ums Leben gekommen ist und mehrere weitere verletzt wurden, eine davon schwer. Polizeisprecher Frank Goetze fasst die Ergebnisse der ersten Begehung des Explosionortes zusammen, wobei bereits klar wurde, dass unter anderem kein Sprengstoff ursächlich gewesen sei: "Sodass wir von einer Explosion ausgehen können, für die möglicherweise dort vorhandene Gasflaschen ursächlich waren. In welchem Zusammenhang diese Gasflaschen stehen, das muss man dann in weiterer Folge klären. Sie haben ja gehört, eigentlich sind diese Wohnungen ja wärmeversorgt, sodass es den Bedarf dafür nicht gegeben hätte. Und trotz alledem befand sich dann eine größere Anzahl von Flüssiggasen in der Wohnung." Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 78-jährigen Bewohner handelt. Der Bereich um das Haus herum war weiträumig abgesperrt und Bewohner des Gebäudes in Sicherheit gebracht worden. Die weiteren Untersuchungen rund um die Explosion halten noch an. Unter anderem muss die Statik des Hauses und der Wohnungen kontrolliert werden. Davon hängt den Beamten zufolge ab, ob und wann die Bewohner zurück nach Hause können.